MONSUNSKE KIŠE U INDIJI: Klizišta odnela kuće, desetine poginulih (FOTO)

Meteorolozi su najavili nastavak obilnih padavina, što bi moglo prisliti vlasti da narede evakuaiciju staovnika koji žive u opasnim zonama.

Lokalna televizija prikazala je snimke spisilaca koji rukama kopaju zemlju u pokušaju da pronađu preživele, a vlasti su saopštile da je možda više ljudi ostalo pod ruševinama.

Pojedina područja Mumbaja pogođena su poplavama usled obilnih padavina tokom poslednja 24 sata, a jake kiše najavljene su i za sledeća četiri dana.

U Indiji bujice, naročito tokom perioda monsuna od jula do septembra, često dovode do urušavanja zgrada, posebno starijih ili nelegalno izgrađenih.

U poslednja 24 sata prijavljeno je 11 slučajeva urušavanja kuća ili zidova u oblasti Mumbaja.

Maharashtra | 11 people killed after a wall collapse on some shanties in Chembur's Bharat Nagar area due to a landslide, says National Disaster Response Force (NDRF)



Rescue operation is underway. pic.twitter.com/W24NJFWThU