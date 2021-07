STRAŠNO! Dve sestre i brat se fotografisali ispod drveta, pa ih UDARIO GROM! Sve je zabeleženo, a prizori su JEZIVI!

Izobel, Rejčel i Endru Džobson zaustavili su se kako bi Rejčel otišla u toalet, a njeni sestra i brat pronašli su zaklon od jake kiše ispod stabla. Sestre i brat uživali su u vožnji bicikala po kiši, pa su odlučili da sve ovekoveče jednom fotografijom, piše IFLScience.

Wow. Isobel Jobson's photo as they are struck by lightning. pic.twitter.com/3u01sBqq7C