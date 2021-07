Rama: Ko hoće da igra i peva neka ide u prirodu

Albanski premijer Edi Rama izjavio je danas povodom protesta ugostitelja u Valoni da svi koji žele da igraju i pevaju noću mogu da se organizuju u prirodi i drugim mestima gde nikome ne smetaju.

Vlasnici barova, restorana i prodavnica protestvovali su, naime, sinoć zahtevajući da se produži vreme za puštanje muzike i da se ukine policijski čas, prenosi ABC Albanija.

"Protesti zbog muzike? Tamo nema muzike već užasnog akustičnog zagađenja gde se desetine zvukova ujedinjuji. Prava onih koji žele muziku tokom cele noći ne mogu da prevladaju prava onih koji žele da uživaju u zvuku mora noću", rekao je Rama.

U Albaniji ugostitelji imaju pravo da puštaju muziku do 22, sata, a od utorka, 20. jula to će moći da rade do 23 u svim turističkim oblastima.