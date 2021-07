ZGRABIO DETE (5) I STRPAO GA U AUTOMOBIL: Muškarac (24) optužen za pokušaj otmice

Muškarac, čiji identitet za sada još uvek nije poznat, optužen je za pokušaj otmice osobe mlađe od 17 godina, navodi policija, a prenosi CNN.

Na snimcima sa nadzornih kamera koje je objavila policija vidi se kako muškarac izlazi iz vozila i kreće se prema deci i jednoj odrasloj osobi koja prolazi ulicom. Nakon toga otima najmanjeg dečaka koji je hodao nekoliko koraka ispred ostalih.

"Samo ga je zgrabio i stavio u auto"

Muškarac je odneo dečaka u automobil i stavio ga na zadnje sedište. Detetova majka, Dolores Dijaz Lopez, potrčala je prema vozilu i spasila dete od otmičara – uhvatila ga je i izvukla kroz prozor.

UPDATE: A 24-year-old male has been arrested and charged with:



- Attempted Kidnapping

- Reckless Endangerment

- Acting in a Manner Injurious to a Child less than 17 https://t.co/WXxXyk5JEq