APOKALIPTIČNE SLIKE POPLAVE IZ KINE OBIŠLE SVET! UGROŽENO JE 12 MILIONA LJUDI: Brana može da pukne u svakom trenutku(VIDEO)

U Luojangu, gradu od sedam miliona stanovnika, preti i pucanje brane zbog čega je angažovana vojska.

Najteže je pogođen Džengdžou, glavni grad kineske provincije Henan sa 12 miliona stanovnika, gde je u poplavama poginulo najmanje 12 osoba.

More than 20,000 soldiers and armed policemen are working on the dams of the Yellow River and Changzhuang Reservoir to prevent river burst. Water level is decreasing now but dam pressure remains. #Zhengzhou #Henan #floods pic.twitter.com/fjfJhWrQsM