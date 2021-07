DRAMATIČAN SNIMAK IZ KINE: Grupa ljudi iz bujice pokušava da spase ženu koja se BORI ZA ŽIVOT

Više od 200.000 ljudi je evakuisano, a najmanje 12 ljudi je poginulo u poplavama u centralnoj Kini.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama može se videti žena koju je snažna bujica nosila i dok se jedva borila da zadrži glavu iznad vode, grupa ljudi joj je dodala konapac za koji je ona ipak nekako uspela da se uhvati i da se spase.

Na snimcima takođe se mogu videti putnici zarobljeni u poplavljenom metrou a nivo vode im je do ramena. Mnogi od njih su se popeli na sedišta da bi se digli iznad nivoa vode.

Poplave su pogodile više desetina gradova u provinciji Henan.

1/3 Some really distressing videos coming out of Zhengzhou in central China - this driver looks rather calm under pressure. But other videos on WeChat show what appear to be people clearly struggling to keep their heads above the flood waters. Death toll so far is 1, 2 missing pic.twitter.com/P8dEk1B1iC