UMRLA DEVOJČICA KOJA JE IMALA 144 GODINE! Smrt se dogodila na 18. rođendan, a njene poslednje reči razaraju dušu!

Lekari su 2014. godine rekli da ne očekuju da će poživeti duže od 15. rođendana. Hrabra devojčica borila se mnogo više od toga, ali je, nažalost, preminula sa 18 godina. Lekari kažu da je imala telo 144-godišnjaka.

U pitanju je ekstremno redak sindrom usled koga je nekontrolisano starila - osam godina za svaku godinu svog života.

A teenager with 'Benjamin Button' disease that left her with the body of a 144-year-old has died weeks after her 18th birthday.

Ashanti Smith, from West Sussex, passed away on Saturday, July 17, after living with the ultra rare premature aginghttps://t.co/kNgxIVxwbP pic.twitter.com/jDCN5VxRWB