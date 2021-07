Poslednji trenuci MUČNO UBIJENIH sestara bliznakinja (18): Naredio im da kleknu i pokupe kosu, pa počinio zločin koji je ZGROZIO PLANETU (FOTO)

Ubica je potom u jednu sestru ispalio još četiri hica u jednu od sestara i četiri u drugu. Amanda je iza sebe ostavila trogodišnju ćerku, dok je njena identična bliznakinja Amalia ostavila šestomesečnog dečaka.

Beživotna tela sestara pronađena su samo nekoliko sati nakon što su ubijene pored puta iza stambenog kompleksa u Packjusu.

Za stravičan zločin osumnjičen je Mateus Abreu, tinejdžer sa debelim krivičnim dosijeom. Iako policija tek treba da utvrdi motiv ubistava, lokalni mediji prenose da su sestre ućutkane jer su previše bile upućene u poslove lokalnih narko-bandi.

Twin sisters, 18, shot and killed in a brutal gang execution, broadcast live on Instagram in Brazil https://t.co/gXgLr37L1H