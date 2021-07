RASTE BROJ ŽRTAVA: Šteta poplava u Kini MILIONSKA, šteta milionska, ljude gutaju rupe po ulicama, a kiša ne prestaje (VIDEO)

U velikim poplavama u centralnoj Kini stradalo je najmanje 33 ljudi a osam se vodi kao nestalo, prema novom bilansu koji je danas objavila nacionalna televizija.

Rekordne padavine pogodile su u utorak uveče veliki grad Džengdžou u centru zemlje, poplavile deo metroa i odnele stotine vozila.

Područje pogođeno katastrofom obuhvata više od tri miliona ljudi u 103 zajednice, a 256.000 osoba je evakuisano, objavile su vlasti provincije Henan.

URGENT: People swallowed by sinkhole in China Floods - Henan pic.twitter.com/SQbv0xfH2M — ASB News / MILITARY〽️ (@ASBMilitary) 20. јул 2021.

Oblast pogođenog poljoprivednog zemljišta procenjuje se na oko 215.000 hektara, a direktna ekonomska šteta na oko 190 miliona dolara.

Poplavama su prethodile rekordne kišne padavine u čitavoj provinciji, a najteže je pogođen glavni grad Džengdžou. Prema poslednjem bilansu za celu provinciju Henan, čiji je Džengdžou glavni grad, 33 ljudi je izgubilo život a osam je nestalo od 16. jula, javila je telviziji CCTV.

Kineska vojska minirala je branu u gradu Luojangu, u zapadnoj provinciji Henan, kako bi se preusmerio tok vode koja ja ugrozila jednu od najnaseljenijih provincija u Kini, gde se broj stradalih popeo na 33, a očekuje se da će taj broj i dalje rasti.

Broj mrtvih u poplavljenom tunelu auto-puta u južnom kineskom gradu Džuhaju porastao je na 13, nakon što su spasioci pronašli tela još 10 radnika koji su u njemu bili zarobljeni.

Kako su preneli kineski mediji, spasioci nisu uspeli da stupe u kontakt sa radnikom koji je ostao u tunelu, a akcija se nastavlja.

Radnici su ostali zarobljeni kada je voda doprla do tunela Šiđingšan, čija je izgradnja u toku, zarobivši radnike na više od kilometar od ulaza.

Isolated and helpless, imagine that how desperate that poor person was. #ChinaFloods pic.twitter.com/ALdSLwOmSB — WoodmanK (@WoodmanK417) 20. јул 2021.

Jake kiše i obilne poplave pogodile su kinesku provinciju Henan, preplavile obale reka i brane, a veliki broj građana ostao je zarobljen u podzemnoj železnici, školama, kancelarijama i stanovima.

Prethodni bilans juče bio je 25 mrtvih i sedam nestalih. Oko 376.000 ljudi je evakuisano.

His voice: There are hundreds of people trapped in the subway cars waiting for emergency help.#ChinaFloods pic.twitter.com/UZOvkjYUco — WoodmanK (@WoodmanK417) 20. јул 2021.

Nepogoda je izazvala prekid snabdevanja električnom energijom i saobraćaja, pošto su putevi i pruge poplavljeni i oštećeni.

Vlada je naredila lokalnim vlastima da odmah unaprede kontrolu i zaštitu od poplava u urbanom sistemu prevoza, nakon što je 12 ljudi poginulo u potopljenom metrou u Džengdžou, preneo je Rojters.

Check out the footage of the terrifying #floods in central #China’s Henan province. Pray for the local people. pic.twitter.com/suOixVWKHY — Rita Bai (@RitaBai) 20. јул 2021.

Kiša i dalje pada u centralnom delu Kine a meteorološka služba Henana obavestila je državne medije da je izdala upozorenje na predstojeće kiše dva dana unapred.