EGIPAT UVEO POLICIJSKI ČAS! Od sedam uveče do šest ujutru OVIM delom zemlje NEĆE SMETI da se ide!

Odluka stupa na snagu od sledeće subote.

Danas, u četvrtak, egipatski kabinet najavio je policijski čas u nekim oblastima provincije Severni Sinaj, počev od sledeće subote.

Službeni list objavio je odluku kojom se zabranjuje roming u određenom području istočno od Tel Rafaha, prolazeći međunarodnom graničnom linijom do Avje na zapadu, do Ariša i planine Al-Halala na istoku.

Takođe uključuje, oblast od grada Ariša, koji prolazi morskom obalom do međunarodne granične linije u Rafahu, i na jugu od planine Halal do Avje na međunarodnoj graničnoj liniji, prema tekstu zvanične odluke, piše Sputnik Arabic.

Takođe se predviđa da će policijski čas u navedenom području biti od sedam uveče do šest ujutru narednog dana. To se odnosi na pomenutu oblast osim grada Ariša i međunarodnog puta od Midana do ulaska u grad Ariš sa zapada, i policijski čas će biti od jedan ujutru do pet ujutru istog dana ili do daljeg.

Odluka stupa na snagu od jedan sat ujutru u subotu, 24. jula, do kraja produženja vanrednog stanja utvrđenog predsedničkom uredbom br. 290 za ovu godinu.

Autor: