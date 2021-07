SIBIRSKI POŽAR TRUJE PLANETU: Gore stotine hektara, dim se širi brzo! Zagađenje vazduha 40 puta veće od normalnog

Smatra se da visoki nivoi čestica, a možda i hemikalija, uključujući ozon, benzen i vodonik cijanid, čine ovo jednim od najgorih zagađivača vazduha u svetu u istoriji. Lokalne vlasti upozorile su 320.000 stanovnika da ostanu u zatvorenom kako bi izbegli gušenje dimom od požara koji bi mogao oboriti prošlogodišnji rekord, piše Gardijan.

Satelitska analiza pokazuje da su posljednjih dana nivo PM2.5, odnosno malih čestica koje mogu ući u krvotok i oštetiti ljudske organe, porasle iznad 1.000 mikrograma po kubnom metru, što je 40 puta više od preporučenih sigurnosnih nivoa Svetske zdravstvene organizacije.

A burning Siberia impacts us all. A melting permafrost could trigger enormous amounts of methane to be released. https://t.co/eYs4Zie3ei

Ovo spada u ekstremnu kategoriju "vazdušne apokalipse", koja po definiciji nosi "neposredne i teške efekte za sve".

Na ruskim društvenim mrežama mogu se pronaći fotografije očitanja, koja su više od 17 puta lošija od proseka čak i u najzagađenijim gradovima Indije i Kine.

CNN piše da su velika područje prekrivena izmaglicom, a šumski požari se probijaju kroz šume, koje su suve nakon sedam dana vrućina. Požari su veliki, a vetrovi jaki - dim putuje čak do Aljaske.

#Gravitas | Extreme weather has triggered forest fires in Canada, the US and Russia.

Even Earth's coldest winter city in Siberia is burning.@palkisu tells you how the window of climate action is closing fast. pic.twitter.com/uA1GaJxYZ5