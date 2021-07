NAJMANJE 18 MRTVIH U ZATVORIMA U EKVADORU: Sukob rivalskih grupa zatvorenika! Pokušaj masovnog bekstva, uhvaćeno njih 45!

Kako je preneo AP, sukobi su izbili juče u centralnom zatvoru u gradu Gvajakil, kao i u zatvoru Latacunga.

U sukobima je povređeno devet policajaca i 35 zatvorenika. Policija je povratila kontrolu u zatvorima.

Ecuador says at least 18 inmates die in two prison riots