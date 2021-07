VAKCINISALA SE DEVOJČICA KOJA JE MENJALA SVET: Mlada šveđanka poslala važnu poruku svetu (FOTO)

- Zahvalna sam i privilegovana što živim u delu sveta gde mogu da se vakcinišem - napisala je 18-godišnjakinja na Tviteru uz fotografiju flastera na mestu uboda na levoj ruci.

Uz to, ona je kritikovala distribuciju vakcina širom sveta napomenuvši da je ''krajnje nejednaka''.

- Niko nije siguran dok svi nisu sigurni - istakla je ona.

Today I got my first COVID-19 vaccination dose. I am extremely grateful and privileged to be able to live in a part of the world where I can already get vaccinated. The vaccine distribution around the world is extremely unequal. 1/2 pic.twitter.com/C7vVEpEiGt