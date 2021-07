POGINULO ČAK 18 OSOBA: Stravična saobraćajka u Indiji - Kamion se zabio u autobus sa radnicima!

Njihovo putovanje od 1.300 kilometara iz Harjana do države Bihar u kojoj oni žive prekinuto je kada se autobus pokvario kod Barabankija, neki od radnika su još bili u autobusu, a drugi su spavali pored ili ispod autobusa. Kamion se u autobus zabio u jutarnjim satima.

Kako je policija rekla za BBC u autobusu je bilo previše putnika.

Jedan od zvaničnika policije u Barabankiju Jumana Prasad rekao je da su putnici odlučili da spavaju pored autobusa, dok je vozač tražio mehaničara koji bi popravio vozilo.

-Nesreća. Autobus se verovatno pokvario jer je imao oko 140 putnika dok je njegov kapacitet samo 65. Pomažemo porodicama, rekao je.

Ghastly overnight accident in UP’s Barabanki where 18 labourers returning from contract work in Haryana to Bihar were crushed to death under the bus they were travelling in. Bus had broken down, they were sleeping in front of it. Truck hit bus causing it to move and crush them.. pic.twitter.com/z8WzF1GzM1