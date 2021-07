KINA UBRZANO JAČA VOJNI ARSENAL: Nove vojne baze na terirotiji SVETSKE SILE (FOTO)

Nova raketna baza u kineskom regionu Sinđang, identifikovana satelitskim snimcima, na kraju bi mogla imati 110 silosa, kaže se u izveštaju koji je objavila Federacija američkih naucnika (FAS), a prenosi CNN.

In the span of just a few weeks, researchers at @MIIS and @FAScientists discovered roughly 230 missile silos in a remote desert in China using Planet's global, daily satellite data. Get all of the details ⬇️ @ArmsControlWonk @dex_eve @mattkorda @nukestrat pic.twitter.com/vffVJxh0K3

To je drugo polje silosa koje su ovog meseca otkrili istraživači, pored 120 silosa koji su, kako se čini, već u izgradnji u susednoj provinciji Gansu, kako je detaljno opisao američki "Džejms Martin Centar za studije neširenja nuklearnog naoružanja".

Ove dve lokacije, zajedno, predstavljaju "najznačajnije širenje kineskog nuklearnog arsenala ikada", ocenjuje se u izveštaju FAS-a.

Satellite data can be a powerful tool for reporters investigating important issues like the discovery of 100s of Chinese missile silos (x2), the impacts of extreme weather and natural disasters, & much more. Read our latest blog to see this work in action: https://t.co/SzD58gONdf pic.twitter.com/YVFr88JQ0c