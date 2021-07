SERIJSKI UBICA ZBOG KOJEG JE DRHTALA JUGOSLAVIJA! Silovao žene i PEKAO ih u peći, a ono što je pričao u sudnici je šok!

Njegovo ime ostaće zabeleženo u analima surovih serijskih ubica stare Jugoslavije, a Trobec je počinio samoubistvo maja 2006. godine, u samici u zatvoru Dob pri Mirni.

"Sve moje nevolje počele su sa 16 godina kada sam, što nikada nije dokazano, u svom rodnom selu osumnjičen za podmetanje požara u nekoj štali. Od tada, ljudi su me popreko gledali, a ja sam samovao. Nikada u životu nisam imao pravog prijatelja… Imao sam dosta žena i nikad nisam bio grub prema njima. S njima nisam imao dece, ali je jedna devojka s kojom sam se zabavljao, ostala trudna. Istinski sam želeo to dete jer volim decu. Međutim, ona je odlučila drugačije. Mališane moje samohrane sestre, a ima ih četvoro, takođe sam s radošću obilazio i čak im poklonio mali moped. Ali, još u ranoj mladosti na moje ime i na ime moje porodice, jer smo vanbračna deca, bačena je ljaga. Kasnije, kad sam osuđivan, ljudi su me izbegavali...", tako je sebe opisivao Metod Trobec, psihopata koji je ubio najmanje šest žena.

Trobec je rođen 1948. godine kao vanbračno dete Marije i brat blizanac sestre Cirile. Psihijatri su verovali kako je upravo vezanost za majku, a njena nezainteresovanost za njega, razlog njegovog manijakalnog ponašanja.

Još kao momak je pokazivao sklonost ka kriminalu. Sa 16 godina zapalio je komšiji seno, a s 18 je ukrao moped. Osudili su ga na 13 meseci zatvora zbog krađa i prevara. U zatvoru su primetili da Metod ima psihičkih problema. Prebačen je u psihijatrijsku bolnicu u Celju gde su podvrgli terapiji elektrošokovima. Psihijatri su kasnije tvrdili kako elektrošokovi nisu mogli da ostave posledice, jer je normalno živeo u drugim segmentima.

Metod Trobec committed suicide on May 30, 2006. He was a Slovene serial killer and rapist known as The Monster of Gorejne Vasi. He murdered five women between 1976 and 78. He spent 27 years in prison before killing himself.#onthisday #serialkiller pic.twitter.com/81qGjZUwCO