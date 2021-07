UZNEMIRUJUĆE SCENE SA MESTA TEŠKE NESREĆE: Autobus iz Srbije se prevrnuo u Nemačkoj, 19 ljudi povređeno, prevozio 7 Srba (FOTO+VIDEO)

U teškoj saobraćajnoj nesreći povređeno je 19 putnika, od čega 9 teško, kada se nemački autobus - koji je danas stigao iz Srbije tako što je iz Beograda preko Berlina išao za Stokholm - prevrnuo na nemačkom auto-putu A13 između Štaakova i Frajvalda, u smeru ka Berlinu.

Pogledajte prve snimke s mesta teške nesreće...

Kako javlja nemački Bild, više od 70 spasilačkih vozila i šest helikoptera učestvuju u izvlačenju povređenih.

#8ung #Vollsperrung Die #A13 ist zwischen den Anschlussstellen #Freiwalde und #Staakow (LDS) vollgesperrt. Grund ist ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Kleinbus & mehreren Verletzten. Der Verkehr wird an beiden Anschlussstellen abgeleitet. Denken Sie an die #Rettungsgasse !

- Šest spasilačkih helikoptera, 30 spasilačkih vozila i 12 kola hitne pomoći dežuraju. Osim toga, stiglo je vatrogasno društvo sa 22 vozila. Auto-put je zatvoren u oba smera - piše nemački Bild.

Prema navodima policije, dvojica vozača su zadobila teške povrede, kao i jedan putnik. Još se ne zna koliko je tačno bilo putnika u autobusu.

Autobus je, prema nepotvrđenim informacijama, sleteo s puta i prevrnuo se u pokušaju da skrene i da se parkira.

Die #A13 ist in Fahrtrichtung #Dresden bereits freigegeben. Außerdem ist aktuell eine Spur in Fahrtrichtung #Berlin befahrbar. Bitte rechnen Sie in den nächsten Stunden hier mit weiteren Verkehrsbehinderungen.