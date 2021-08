DA SE NAJEŽIŠ! OVO JE GLAVNI SPASILAC U AKCIJI GAŠENJA POŽARA U TURSKOJ: Letelica sleće blizu PREPUNE PLAŽE! (VIDEO)

Iako su vlasti privremeno evakuisale, iz predostrožnosti tursite koji su bili smešteni u hotelima blizu šuma, bilo je i onih koji nisu izašli sa kafoerima na ulicu i prebacivali se na bezbednije lokacije, pa su nastavili da se kupaju.

Tako je danas na drušvenim mrežama osvanu snimak ruskog protivpožarnog aviona Beriv Be -200 koji sleće na morsku površinu, uzima vodu i ponovo poleće. Naravno to ništa ne bi bilo neobično da se ne dešava u samoj blizini kupača, kojima je pružena prilika da pogledaju izbliza efikasnost aviona, koji se pokazao kao efikasna paltforma za suzbijanje požara u većini mediteranskih zemalja, koje se svako leto zbog velikih vrućina suočavaju sa šumskim požarima.

Beriev Be-200 altair (r na ruskom: Бериев Бе-200) je višenamenski amfibijski avion koji je razvila avio komapnija Beriev iz Irkutska. Prvi let ovaj avion amfibija obavio je 1998, a janvosti je predstavljen 2003. godine. Ovaj avion prvenstveno je namenjn za gašenje požara, traganje i spasavanje, pomorsko patroliranje, prevoz tereta i putnika. Taktičko-tehničke mogućnosti aviona Beriev Be-200 je transport 12 tona (12.000 litara vode) koje može da izruči na mesto požara, a ima mogućnost prevoza i do 72 putnika.

🇷🇺Be-200ES Beriev flew in to get some water in Beach !#Turkey #Russia #turkiyeyakiliyor #TurkeyIsOnFire pic.twitter.com/ZH8I1hQGcr