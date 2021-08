ANA DROGIRALA CIMERE, PA IH DANIMA SILOVALA! Nakon privođenja usledio još veći UŽAS - EVO O ČEMU SE RADI!

Mislila je da može da se provuče.

Ana Helštet (26) iz Vilmingtona u Severnoj Karolini uhapšena je nakon što je utvrđeno da je četiri večeri drogirala dva cimera koji žive u zgradi pored njene, kako bi ih potom silovala.

Helštetova je prilikom privođenja negirala da je poznanike silovala, ali jeste priznala da im je ubacivala u piva sredstva za omamljivanje kako bi se "poigravala s njima". Videvši u kom pravcu ide istaga, Ana je nekoliko dana posle hapšenja pretila cimerima da će im uništiti živote kad se sve ovo završi.

Ana je krajem 2020. godine ostala sama nakon kraha višegodišnje veze sa partnerom. Nekoliko meseci pokušavala je da pronađe novog muškarca, a onda je, kako je rekla, u stanju očaja rešila da se ustremi na dva poznanika koji su cimeri u zgradi do nje.

Nakon što se zbližila s njima i počela da provodi večeri u njihovom stanu, rešila je da ih drogira kako bi ih seksualno koristila.

Policiji je rekla da su oba mladića bila dovoljno svesna da znaju šta se dešava kada ih je prve večeri skinula i vezala za krevet. Potom je imala odnos sa obojicom, što je trajalo više od dva sata. Na kraju je otišla svojoj kući, da bi im sutradan rekla da su oni tražili da imaju odnos s njom.

Tako ih je seksualno zlostavljala pune četiri večeri, naglašavajući da je seks bio na obostrano zadovoljstvo sa oba muškarca, kao i da jedan od njih poseduje i snimak na telefonu, na kojem se vidi kako i oni uživaju.

Policija prilikom pretresa mobilnih telefona cimera nije pronašla nikakav inkriminišući podatak niti video kojim bi se Helštetova odbranila na sudu. Momci su dan nakon poslednjeg intimnog susreta sa Anom otišli u policiju sa tvrdnjom da su pokušavali da je spreče u tome da se seksualno iživljava nad njima.

- Jedan od momaka istakao je kako se nikada nije drogirao, pa ne ume da objasni kakvu je to drogu dobijao od Ane. Zna samo da je to na njega uticalo tako da nema kontrolu nad sopstvenim ponašanjem, kao i da je bio poput zombija. Naglasio je da je ona u tom stanju mogla da im radi šta je htela. Ujutro bi se probudili sa osećajem mučnine i glavobolje. Prve večeri znali su da im je nešto sipala u pića i pristali su da vide kako će to na njih da deluje. Za ostale tri večeri Ana im se klela kako ništa nije stavljala, već da su te pilule toliko jake da mogu da drže i po nekoliko dana čoveka u drugačijem stanju - reči su jednog od policajaca iz Vilmingtona koji istražuje potencijalni slučaj silovanja.

Ana bi možda i dobro prošla u priči da nije, kako smo spomenuli, zapretila dvojici cimera da će im "uništiti živote" zbog čega je i dalje u pritvoru i štaviše, određena joj je i ne mala kaucija od 50.000 dolara.

