DRAMATIČNE EVAKUACIJE! Grčka, Turska i Italija u plamenu: Uspaničeni turisti u čamcima i helikopterima beže sa plaža i iz hotela (FOTO, VIDEO)

Desetine uspaničenih turista i lokalnih stanovnika u Grčkoj, Italiji i Turskoj evakuisani su ovog vikenda čamcima i brodovima dok šumski požari haraju u te tri zemlje.

Vatrogasci Sicilije su u subotu gasili požare podstaknute novim talasom vrućine, a guverner regiona zatražio je pomoć od Rima, piše Euronews.com. Oko 150 ljudi koji su bili zarobljeni u dva obalska područja u gradu Katanija evakuisani su kasno u petak morskim putem. Oni su pokupljeni gumenim čamcima i prebačeni u brodove italijanske Obalske straže.

Evakuacija u Grčkoj

U Grčkoj su zbog požara evakuisana četiri sela. Šumski požari koji su u subotu izbili na zapadnom Peloponezu prisilili su grčke vlasti da evakuišu četiri sela, kao i turiste sa plaža.

Vatra je izbila u planinskoj šumi, oko 30 km istočno od Patrasa, izjavio je ministar za zaštitu građana Mihalis Hrisohoidis.

Vatra se, potpomognuta jakim vetrom, spustila do mora. Stanovnicima četiri sela - dva na obali i dva u brdima - upućene su poruke da se evakuišu. U gašenje je uključeno 290 vatrogasaca, osam aviona, sedam helikoptera i specijalni brod, kojim su evakuisani ljudi sa plaža.

Zbog požara je zatvoren put Atina-Patras, kao i most Rio-Antirio. U poslednja 24 sata, u Grčkoj je izbilo 56 požara, čije gašenje otežavaju suvo vreme, talas vrućine i jaki vetrovi.

Većina njih je pod kontrolom. U Grčkoj se u ponedeljak očekuje vrhunac toplotnog talasa, sa temperaturama i do 46 stepeni, ali će sve do petka ostati oko 40 C.

Uplašeni turisti u Bodrumu čekali spasioce na obaliUplašeni turisti iz Turske požurili su na obalu da sačekaju spasilačke brodove nakon što su neki hoteli u Bodrumu evakuisani zbog opasnosti od obližnjih požara.

Operaciju evakuacije je vodila Obalska straža a vlasti su zatražile od vlasnika privatnih brodova i jahti da pomognu u naporima. Broj žrtava u turskom mediteranskom gradu u subotu se popeo na šest, nakon što su poginula dvojica šumara.

Turske vlasti su naselja pogođena požarom u pet provincija proglasile za zonu katastrofe. Predsednik Redžep Tajip Erdogan posetio je oblast u subotu i iz helikoptera pregledao štetu.

Erdogan je objavio da će turska vlada pokriti troškove iznajmljivanja stanova za ljude pogođene požarom i ponovo izgraditi njihove kuće. On je najavio da će se odložiti plaćanje poreza, socijalnog osiguranja i rata kredita za pogođene požarom a malim preduzećima će ponuditi kredit bez kamate.

-Ne možemo učiniti niša više nego da poželimo božju milost za živote koje smo izgubili, ali možemo da zamenimo sve što je izgorelo – rekao je Erdogan u Manavgatu.

On je naveo da se broj aviona koji gase požar povećao sa šest na 13, uključujući letelice iz Ukrajine, Rusije, Azerbejdžana i Irana, a u naporima učestvuju i hiljade ljudi, te desetine helikoptera i dronova.

U Manavgatu je u požarima poginulo najmanje pet osoba, a jedna u Marmarisu. Oba grada su na Mediteranu i turistička su destinacija. Ministar zdravlja Fahretin Koča rekao je da su 400 povređenih u požaru u Manavgatu tretirani u bolnici i pušteni, dok je 10 i dalje hospitalizovano zbog povreda. U Marmarisu je 159 ljudi tretirano u bolnici a jedna je i dalje tamo zbog opekotina.

U južnoj provinciji Hataj plamenovi su zašli u naseljena područja ali je vatra kasnije svedena pod kontrolu.

“Juronjuz” ukazuje da su šumski požari uobičajeni u turskim regionima uz mediteransku i egansku obalu tokom letnjih meseci. Talas vrućine širom južne Evrope, podstaknut vrelim vazduhom iz Afrike, doveo je do požara širom Mediterana.

Očekuje se da će temperature u Grčkoj i obližnjim zemljama na jugoistoku Evrope u ponedeljak porasti na 42 stepena u mnogim gradovima i mestima, a da će olakšanje stići tek kasnije tokom nedelje. Turska je za neke od prethodnih požara govorila da su namerno podmetnuti a krivila je i kurdske militante. Erdogan je u subotu rekao da vlasti istražuju moguću “sabotažu” kao uzrok požara.

Turizam je važan izvor turskih prihoda i ugostitelji se nadaju da će ovo leto biti profitabilnije od prošlog, kad je pandemija obustavila putovanja u svetu.

Autor: