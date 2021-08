Turisti evakuisani, petogodišnja devojčica završila u bolnici! BUKTE POŽARI I U ITALIJI!

Ovog je vikenda zabeleženo više od 800 požara, uglavnom na jugu zemlje, saopštila je italijanska nacionalna vatrogasna služba.

Pet osoba je povređeno, a turisti su evakuisani nakon što je izgorela borova šuma u blizini plaže u Pekcari u Italiji.

Petogodišnja devojčica prevezena je u bolnicu, ali se veruje da njeno stanje nije opasno po život, prenosi Guardian.

Oko 800 ljudi evakuisano je iz svojih domova, uključujući i samostan časnih sestara, nakon što je izbio požar u parku prirode Pineta Danunziana, površine 53 hektara, u okolini Peskare. Požari su i dalje aktivni na različitim frontovima.

Vatrogasci gasili požari na više od 800 mesta

- Morali smo evakuisati nekoliko kuća i odmarališta zbog dima - rekao je Karlo Masci, gradonačelnik Peskare. - Najveći problem je vruć vjetar. Činimo sve što možemo da ograničimo štetu.

- U poslednja 24 sata vatrogasci su izveli više od 800 intervencija: 250 na Siciliji, 130 u Pugliji i Kalabriji, 90 u Laziju i 70 u Kampaniji - saopštila je italijanska nacionalna vatrogasna služba na Tviteru.

Podsetimo, šumski požari takođe su poslednjih dana izbili širom jugoistočne Europe i Mediterana: u Španiji, Grčkoj, Turskoj i Tunisu. Ove se zemlje suočavaju s jednim od najozbiljnijih toplotnih tlasa u poslednjih nekoliko decenija, s temperaturama koje su porasle iznad 40 stepeni Celzijusa, zbog čega su se stotine ljudi morale evakuisati.

Gori i na Siciliji i Sardiniji

Požari su zahvatili i obalno područje pokrajine Katanije na Siciliji i pritom poharali lokalno ljetovalište La Capanina. Na fotografijama s plaže objavljenima na društvenim mrežama vide se izgoreli suncobrani i ležaljke.

Požari besne i na Sardiniji, a Italija je bila primorana zatražiti pomoć Europske unije, koja je u ponedeljak tamo poslala četiri kanadera. Iz kritičnog područja evakuisano je više od 350 ljudi.

Uz temperature koje su dosegnule i 40 stepeni Celzijusa, vrući vetar je pospešio širenje požara po celom ostrvu. Lokalni mediji izveštavaju o velikim požarima i u pokrajini Palermo.

Prema podacima EU, letna sezona požara ove je godine značajno gora, odnosno destruktivnija od proseka u ovo doba godine. Požari haraju usled jednog od najgorih talasa vrućine koji je u poslednjih nekoliko decenija zahvatio jugoistočnu Europu.

Požari i u Turskoj, Grčkoj, Španjolskoj...

A u Turskoj su požari, ojačani izuzetno visokim temperaturama i snažnim vetrovima, najjačih u poslednjih 10 godina. Dok u proseku izgori oko 13.500 hektara godišnje, ove je godine već izgorelo 95 hiljada hektara površine.

U popularnom letovalištu Bodrumu turisti, osoblje hotela i lokalni stanovnici morali su tokom vikenda biti evakuisani morskim putem jer je požar blokirao put. 540 ljudi evakuisano je čamcima, javlja CNN Türk.

Jedna je stanovnica Marmarisa na pitanje smatra li da su za požare krive velike ovogodišnje vrućine rekla - Ne znam. Nešto je drugačije. Ovakvo što još nikad nisam videla. Pre smo znali imati manjih požara, ali ovakvo razaranje nisam nikad videla.-

Turski istražitelji pokušavaju utvrditi jesu li neki od požara podmetnuti. Broj ljudi poginulih u požarima popeo se na osam.

جماعة "أطفال النار" ، جماعة مرتبطة بالحزب الكردي ، تدعي إنها وراء اندلاع العديد من حرائق الغابات في مناطق المنتجعات في البلاد. الحرائق مستمرة لليوم الرابع.



'Children of Fire' a group linked to the Kurdish party, claims to be behind wildfires in Turkey resort areas. pic.twitter.com/PfzhN96IYx