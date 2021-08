VETAR RAZBUKTAO ŠUMSKE POŽARE KOD ATINE: Vlasti naredile evakuaciju predgrađa, poslat SMS upozorenja (FOTO+VIDEO)

Jaki vetrovi razbuktali su šumske požare severno od Atine, a vlasti su naredile stanovništvu da se evakuiše.

Grčki vatrogasci i službe za vanredne situacije već treći dan se bore da uspostave kontrolu nad požarima u Grčkoj.

Jaki vetrovi razbuktali su požare a vlasti su naredile evakuaciju stanovništva i poslale SMS poruku upozorenja svim građanima i turistima da izbegavaju nepotrebna putovanja i ne prilaze šumama i šumskim područjima, kao i da ne rade ništa što bi moglo da izazove još požara.

Greek authorities send out emergency alert by SMS to public, warning of “extreme danger” of fires in coming days and advising against travel. Alert followed PM’s televised appeal to public to show caution as record heat wave has turned Greece into a “powder keg.” #Greece #fires pic.twitter.com/ZV3xjmMINN — NikiKitsantonis (@NikiKitsantonis) 05. август 2021.

Vlasti su upozorile i na opasnost od novih požara jer se temperature i dalje kreću oko 40 stepeni Celzijusa.

"Ako postoji samo nekoliko ljudi koji imaju sumnje po pitanju toga da li su klimatske promene stvarne, pozivam ih da dođu ovde i uvere se", rekao je premijer Kirjakos Mitctakis iz Ilije, gde su plamenovi zapretili drevnoj Olimpiji i gde su se vatrogasci celu noć borili da sačuvaju jedan od najpoznatijih grčkih arheoloških lokaliteta.

Vatrogasci praćeni vodenim bombama sa kanadera i helikoptera uspeli su u četvrtak da stave pod kontrolu požare u okolini Atine tokom dana ali su ih vetrovi ponovo razbuktali zbog čega su u četvrtak popodne vlasti naredile evakuaciju predgrađa severno od prestonice kao i azilanata iz obližnjeg centra za migrante.

It’s scary. The fire in the outskirts of Athens doesn’t show signs of slowing down. Hundreds of fires are burning in Peloponissos, Eboea, Attica, Sterea Ellada… . #Πυρκαγια #φωτιες #greeceisburning pic.twitter.com/BheJNjDlTf — Christin Mavropoulou (@ChrBlackbird) 05. август 2021.

Više od 150 šumskih požara izbilo je širom Grčke od utorka, uništavajući kuće, zemlju i šume i prisilivši desetine gradova i sela na evakuaciju.

Uprava civilne zaštite izdala je "upozorenje od ekstremnih požara" za pola zemlje u petak zbog toplotnog talasa.

“Leave, leave, leave! Now.” Greek police tell a @skaigr correspondent to flee as fires rage on the outskirts of Athens. pic.twitter.com/Q5BmGgSZnf — Dino Sofos (@dinosofos) 05. август 2021.

Ministarstvo finansija obećalo je hitne isplate do 6000 evra ljudima koji su izgubili imovinu, a rečeno je da će uslediti i druge mere.

Lokalna komunalna poduzeća saopštila su da bi zbog požara moglo da dođe do nestanka struje u nekim delovima oko Atine.