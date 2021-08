DETALJI INCIDENTA U METROU U TOKIJU! Napadač rekao da je želeo da ubije žene koje su mu delovale srećno

Tridesetšestogodišnji muškarac takođe je rekao policiji da je nasumično birao svoje mete, saopštila je nacionalna televizija NHK.

Prva žrtva, žena u dvadesetim godinama, bila je u teškom stanju, javljaju NHK i drugi japanski mediji. Policija je identifikovala napadača kao Jusuke Cušima, prenosi Boston gloub.

Breaking: At least 4 injured after a stabbing on a train in Tokyo, Japan. The suspect is on the loose. pic.twitter.com/0KlyAeGYFM