AMERIČKA AMBASADA U KABULU POZVALA DRŽAVLJANE SAD: Odmah napustite Avganistan! Koristite komercijalne letove, neće biti posebnih

"S obzirom na bezbednosne uslove i smanjen broj zaposlenih, sposobnosti Ambasade da pomogne građanima SAD u Avganistanu su izuzetno ograničene, pa čak i unutar Kabula, navedeno je na sajtu Abasade SAD u Kabulu.

Kako je navedeno ambasada može obezbediti sredstva za povratak za građane SAD koji trenutno ne mogu da priušte kupovinu komercijalne karte za SAD.

Američki državljani su takođe pozvani i da za dodatne informacije, kontaktiraju Ambasadu na poseban mejl.

The U.S. Embassy urges U.S. citizens to leave Afghanistan immediately using available commercial flight options.



