APOKALIPTIČNE SCENE! SEVER TURSKE UZ OBALU CRNOG MORA POGODILE POPLAVE: Bujica nosila sve pred sobom, voda rušila kuće, nosila automobile i mostove

Kako javlja RT neuobičajeno obilne padavine pogodile su turske prvincije uz obalu Crnog mora, kada je bujica vode i mulja protutnjala gradovima i varošicama u regionu Bartin, Dinop i Kastamonu.

Jedna osoba je preminula od srčanog udara zbog poplave u pokrajini Bartin, a jedna osoba je proglašena za nestalu, javljaju lokani mediji, a prenosi RT.

Turske spasilačke službe su i dalje na terenu i pokušavaju da pronađu preživele i da povežu neka sela koja su zbog bujica ostali odsečeni sveta.

U regionu Bartin bujične poplave su srušile nekoliko kuća i proizrokovali urušavanje dva mosta, kao i uništenje puta koji vodi do susedne pokrajine Karabuk.

Na video snimcima koji su objavljeni na društvenim mrežama vide se ulice severnih turskih gradova koje postaju uzburkane reke koje nose automobile. Jedan video zapis pokazao je čitavu ulicu zakrčenu ogromnom gomilom oborenog drveća i vozila.

Na nekim mestima poplave su bile toliko snažne da su srušile mostove i opustošile puteve, pretvarajući ih u klisure ispunjene muljem.

Na drugim mestima bujični potoci brzo su napunili podrume i poplavili prizemlje brojnih zgrada, zarobivši ljude unutra.

"U roku od 10 minuta sve je poplavljeno", rekao je za tursku televiziju Halk lokalni vlasnik restorana Nuri Ersoz u gradu Bozkurt.

Ministar unutrašnjih poslova Suleiman Soilu, koji je putovao u provinciju Kastamonu, rekao je da je voda na nekim mestima narasla "tri ili četiri metra visoko" i da mnogi ljudi još čekaju spasavanje sa krovova.

BREAKING: Dozens missing after floods destroyed multiple houses and swept away vehicles in #Kastamonu and #Bartin provinces of #Turkey #turkeyfloods pic.twitter.com/j0nmh4YVf4