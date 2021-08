OTKRIVENO POSLE KOLIKO ĆE SE PRIMATI TREĆA DOZA VAKCINE: Naučnica razrešila SVE dileme!

Glavna naučnica u Bionteku, Ozlem Tureči, saopštila je da će biti potrebna treća doza vakcine, ali da se ona neće dodatno prilagođavati zbog delta soja virusa.

Tureči, jedna od osnivača nemačke kompanije koja s Fajzerom proizvodi vakcine protiv korona virusa, je tokom konferencije za štampu saopštila da bi treću dozu, koja se naziva pojačivač ili buster doza, trebalo davati godinu nakon prvog ciklusa vakcinacije, prenosi Politiko.

Ona je potvrdila da su studije pokazale da postoji snažna delotvornost imunizacije sa dve doze, ali da treća izaziva snažan neutralizujući odgovor na delta i beta soj korona virusa i da pruža najveći mogući nivo zaštite.

Biontekova naučnica smatra da vakcina trenutno ne mora dodatno da se prilagođava, ali da to ne znači da to neće biti potrebno u budućnosti, a generalni direktor nemačke kompanije Ugur Sahin je mišljenja da će se ona unapređivati u sledećih šest do 12 meseci, zbog eventualne pojave novih sojeva.

Evropska unija je naručila 900 miliona doza vakcina Fajzer i Biontek s mogućnošću da naruči još toliko, a u nemačkoj kompaniji su naglasili da je to najveći ugovor o nabavci u istoriji farmaceutske industrije.

Ugovor je sklopljen kako bi Unija imala dovoljno doza za treću vakcinaciju ako to bude potrebno, navodi Politiko.