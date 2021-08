TRAGEDIJA U TURSKOJ! Ruski avion zakucao se u planinu dok je gasio požar: Spasioci u suzama vadili MRTVE (VIDEO)

Amfibijski avion Beriev Be-200ChS registarske oznake (RF-88450) srušio se danas u Truskoj, kada je udario u planinu dok je gasio požar, izvestil su ruski i turski mediji.

Tragedija u kojoj su poginulo osmoro ljud, pet ruskih i tri turska državljna dogodila se u regionu Maraš.

Ovu nesreću je potvrdilo i Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Na društvenim mrežama su već počeli da kruže snimci ove avio nesreće.

Beriev Be-200 altair (r na ruskom: Бериев Бе-200) je višenamenski amfibijski avion koji je razvila avio komapnija Beriev iz Irkutska. Prvi let ovaj avion amfibija obavio je 1998, a janvosti je predstavljen 2003. godine. Ovaj avion prvenstveno je namenjn za gašenje požara, traganje i spasavanje, pomorsko patroliranje, prevoz tereta i putnika. Taktičko-tehničke mogućnosti aviona Beriev Be-200 je transport 12 tona (12.000 litara vode) koje može da izruči na mesto požara, a ima mogućnost prevoza i do 72 putnika.

