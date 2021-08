Zapadni Haiti danas je pogodio zemljotres magnitude sedam stepeni po Rihteru, saopštio je američki Zavod za geološka istraživanja. Iz ostrvske zemlje stigli su i prvi snimci nakon razornog potresa.

Epicentar je bio osam kilometara od grada Petit Tru de Nip, a hipocentar na dubini od 10 kilometara.

Evropsko-mediteranski seizmološki centar prijavio je ranije potres u regionu magnitude oko 7,6 stepeni.

Američki Sistem za upozorenje na cunami izdao je upozorenje za opasnost od cunamija, iako to nije učinio odmah nakon zemljotresa. Haitiju prete talasi od čak tri metara visine, navedeno je.

#NEW: Images reveal mass destruction following the 7.2 earthquake in #Haiti. Similar in strength to the catastrophic earthquake that killed more than 160,000 people in the Caribbean country in 2010, according to a study. pic.twitter.com/1RYFlv31af — Leonardo Feldman (@LeoFeldmanNEWS) 14. август 2021.

Na snimcima koji dolaze iz Haitija vide se razrušene kuće, zgrade i objekti, putevi koji su popucali i ljude koji u očaju gledaju šta im je ostalo od domova.

Priozori su apkaliptični, a mediji javljaju da su prijavljena i velika oštećenja.

Grad Žeremi je sav u ruševinama. Na jednom snimku vidi se gust oblak prašine dok su kuće i objekti "leže" u ruševinama.

Na drugom snimku se vide ljudi koji su izašli na ulice, koji u neverici ispuštaju krike dok gledaju ruševine na sve strane.

Breaking: Several deaths and many injuries reported after magnitude 7.2 earthquake strikes Haiti. (Via Le Nouvelliste) pic.twitter.com/IR6dFXVNUj — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 14. август 2021.

Stanovnik grada udaljenog 100 kilometara od epicentra je na EMSC-u napisao da je potres trajao jako dugo i da se snažno osetio.

- Užasno nas je strah. Prošlo je mnogo godina od ovako velikog zemljotresa - rekao je Danile Ros, stanovnik Gvantanama.

VIDEOS COMING OUT OF PESTEL HAITI, after the 7.2 earthquake of this morning. #HELPHAITI pic.twitter.com/5r1BL1twVQ — Laurent Lamothe (@LaurentLamothe) 14. август 2021.



Prema još uvek nezavničnim informacijama, nekoliko medija je prenelo da ima poginulih i mnogo povređenih.

- Broj žrtava je verovatno velik, a šteta raširena - javlja Američki geološki zavod.

Zemljotres, koji se osetio širom Kariba, uključujući Kubu i Jamajku, dogodio se nešto više od mesec dana nakon što je predsednik Haitija Žovenel Moiz ubijen u svojoj rezidenciji u prestonici Port-o-Prens.

BREAKING: Massive 7.2 magnitude earthquake strikes Haiti pic.twitter.com/c3lgOfOM5i — Insider Paper (@TheInsiderPaper) 14. август 2021.

Mediji navode da je zemljotres bio jači od katastrofalnog potresa koji je 2010. pogodio ostrvo i u koje je poginulo više od 100.000 ljudi.

Procenjuje se da je više od 200.000 ljudi poginulo nakon razornog zemljotresa jačine 7,0 stepeni po Rihteru koji je pogodio Haiti pre 11 godina i izravnao veći deo prestonice zemlje.