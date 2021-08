OPŠTI HAOS U EVROPSKOJ PRESTONICI: Nacionalisti policajce gađali gumama i kamenjem

Predstavnici takozvanog „Nacionalnog korpusa“ odbili su da ih policija legitimiše i pokušali da se probiju do zgrade predsedništva, gde je trebalo da se održi miting, nakon čega su izbili sukobi.

Predsedništvo obezbeđuju brojni pripadnici policije. Tokom protesta policija je upotrebila suzavac i dimne bombe, preneo je Sputnjik.

Demonstranti su zapalili gume i bacali kamenice na policajce.

🇺🇦 Clashes between nationalists and police outside the office of Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Kiev. #Ukraine #Kiev pic.twitter.com/9ef9hBJDG5