ISTORIJA SE PONAVLJA NA HAITIJU: Pre tačno 11 godina na ISTOM MESTU poginulo je 200.000 LJUDI zbog zemljotresa

Epicentar današnjeg zemljotresa jačine 7,2 stepena Rihterove skale u blizini Haitija je oko 100 kilometara zapadno od fatalnog zemljotresa 2010. godine, kada je poginulo više 200.000 ljudi.

Razarajući zemljotres 2010. godine bio je jačine 7 stepeni i pogodio je Haiti 12. januara. Tada je život izgubilo više od 200.000 ljudi, dok je više od 300.000 bilo povređeno.

Čak 1,5 miliona ljudi je tada raseljeno, dok je više od 32.000 ljudi i dalje bilo daleko od kuće u januaru 2020. godine, prenosi CNN.

Sirotinjske kuće su se urušile u nekoliko sekundi, a stradali su čak i delovi masivne Predsedničke palate. Srušeni su i hoteli, bolnice, tržni centri. U sirotinjskim delovima grada smeštenim na okolnim brdima, gde je i bio epicentar potresa, došlo je do klizišta.

🇭🇹⚠️



Un séisme en Haïti de magnitude M 7.0 a été signalé aujourd’hui vers 8h30 am. Il a été long et fort, entendu sur tout le territoire et probablement en République Dominicaine.



Pas de dégât, ni de blessé ou de mort pour l’instant.



Ce séisme rappelle le terrible de 2010. pic.twitter.com/G1Gobnxx8r