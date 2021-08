UŽASAN PRIZOR IZ KALIFORNIJE: Policajac ubio nenaoružanog čoveka! (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Policija u Fontani je pratila trag jednog pljačkaša, kada je jedan službenik naleteo na Daveriona Deauntre Kinarda (28) koji se nalazio u pokretnom toaletu i držao metalni predmet u rukama, prenosi RTDE.

Kasnije se ispostavilo da je predmet u njegovoj ruci bio običan upanjač.

#Breaking @FontanaPD released the body cam footage from the Feb 13, 2021 killing of 28-year-old Daverion Kinard by a Fontana Police Department officer. The City Council settled a lawsuit with the family for $1-million. Family of Daverion told me “no comment” when I reached out. pic.twitter.com/KGe0P7cGKo