NEMA PREDAJE DŽIHADISTIMA: Sin LAVA OD PANŠIRA diže ustanak protiv talibana! Tadžici ne priznaju poraz i kapitulaciju (VIDEO)

Na Tviteru pojavio se snimak na kome se vidi početak organizovang otpora talibanima i Al Kaidi.

Prvu vojnu snagu posle sloma ANA kako je saopšteno predvodiće Ahmad Masud sin velikog Ahamada Šaha Masuda zvanog "Lav Doline Panšir" koje se krvavo borio prvo protiv Sovjetske vojske u operaciji "Magistrala" 1989. godine, a kasnije bio jedan od lidera mudžahedinskih jednica, kao i lider Alijanse 7 koja je nastala kad su talibani uzeli prvi put vlast u Avganistanu 1996. godine.

Ahamad šah Masud, otac novog lidera pokreta otpora ubijen je u samoubičakom napadu 2001 godine uoči 11. septembra kada su ga likvidirala dvojica pripadnika Al Kaide koji su glumili novinare, a koji su imali postavljen eksploziv u TV kameru.

#BREAKING: First resistance military force against #Taliban is going to be formed by #AhmadMasoud, son of Great #AhmadShahMasoud in #Panjshir valley. Panjshir is the only district in #Afghanistan that #Taliban has not managed to capture! Many ex-Afghan Army troops have joined him pic.twitter.com/XVnBZGpgh6