OTAC MU JE POBEDIO RUSE I DŽIHADISTE, ZVALI SU GA LAV OD PANŠIRA - Evo ko je NOVI VOĐA ustanka protiv talibana

On se krvavo borio prvo protiv Sovjetske vojske u operaciji "Magistrala" 1989. godine, a kasnije bio jedan od lidera mudžahedinskih jednica, kao i lider Alijanse 7 koja je nastala kad su talibani uzeli prvi put vlast u Avganistanu 1996. godine.

Kasnije, 1990-tih, postao je ministar odbrane u kabinetu Burhanudina Rabanija. 9. septembra 2001. godine, dva dana pre terorističkih napada u Americi, Masud je smrtno povređen u samoubilačkom napadu Al Kaide na njegovu rezidenciju od strane dvojice muškaraca koji su se predstavljali kao novinari, a eksploziv je navodno bio sakriven u video kameri.

Dok su se talibani približavali Kabulu, njegov sin Ahmad Masud, koji je preuzeo od svog oca Panšir, rekao je u intervjuu Atlantskom savetu da je otvoren za pregovore sa talibanskim militantima.

-Spreman sam i spreman da oprostim krv svog oca radi mira u Avganistanu i bezbednosti i stabilnosti u Avganistanu, rekao je Masud, dodajući da on i drugi Avganistanci nisu voljni da "popuste pred terorizmom" , ali da je spreman za stvaranje ''inkluzivne vlade sa talibanima“ kroz političke pregovore, prenosi The Week.

Masud je rođen 10. jula 1989. godine i avganistanski je političar.

Nakon što je završio srednju školu u Tadžikistanu, Masud je proveo godinu dana na vojnom kursu na Kraljevskoj vojnoj akademiji. Godine 2012. započeo je osnovne studije ratnih studija na Kraljevskom koledžu u Londonu gde je 2015. godine diplomirao. Magistrirao je međunarodnu politiku na Univerziteta u Londonu.

#AhmadShahMassoud, the Lion of Panjshir, you're dearly missed in #Afghanistan today. pic.twitter.com/mErznlBE2Y