BAJDEN SE OBRATIO NACIJI NAKON DEBAKLA U AVGANISTANU: Lokalne vlasti nisu bile sposobne da se ujedine

Predsednik SAD DŽo Bajden se danas obratio naciji nakon potpunog debakla u Avganistanu i preuzimanja te zemlje od strane talibana.

On je istakao da je glavni interes Amerike da se više nikada ne ponove teroristički napadi poput onih iz septembra 2001. godine.

- Američka misija u Avganistanu nikada nije trebalo da bude izgradnja nacije, već je umesto toga osmišljena da spreči teroristički napad na tlu SAD - rekao je Bajden.

Bajden je naveo da su avganistanske vlasti bile nesposobne da se ujedine zbog dobrobiti naroda i njegove budućnosti.

Amerikanci neće ginuti u ratu u kom Avganistanci nisu spremni da se bore. Avganistanska vojska imala je 300.000 ljudi, dali smo im svako oružje koje smo mogli, plaćali smo im plate. Pružali smo im vazdušnu podršku, i dali im svaku šansu, ali nismo mogli da im damo volju za borbom - kazao je predsednik SAD.

Bajden nije propustio priliku da okrivi i Rusiju i Kinu, rekavši da je Moskvi i Pekingu koristilo što je SAD trošila milijarde u Avganistanu.

- Kada sam ugostio avganistanskog predsednika u junu u Beloj kući, razgovarali smo iskreno. Razgovarali smo o tome da li je njihova vojska spremna da se bori u građanskom ratu kad odemo, i da li je njihova vlada spremna da se bori protiv korupcije. Ništa od toga nisu uradili. Gospodin Gani me uveravao da će se njihova vojska boriti - rekao je.

Bajden je potom pitao one koji su zagovarali ostanak američkih snaga u Avganistanu da li žele da vide još više nadgrobnih spomenika na vojnom groblju u Arlingtonu.

- Koliko još naših sinova i kćeri moramo poslati tamo? To su greške koje ne smemo više da ponavljamo jer imamo vitalne interese u svetu i ne smemo ih ignorisati. Za sve one koji su izgubili voljene u Avganistanu i za sve vojnike koji su ostavili svoje živote i delove tela tamo - ovo je lično. Bio sam u Avganistanu dok je rat trajao, bio sam u Kandaharu i u drugim mestima. Proveo sam vreme sa našim trupama i shvatio sam šta je moguće, a šta nije. Nastavićemo da diplomatski podržavamo Avganistan, kao i da insistiramo na poštovanju ljudskih prava žena u toj zemlji. Ali pravi način za to nije beskonačni vojni sukob, već diplomatija, ekonomija i pozivanje sveta da nam se pridruži - rekao je on.

Bajden ističe da je odobrio slanje kontingenta od 6.000 vojnika u Avganistan kako bi izvukli Amerikance i njihove saveznike.

- Zatvorili smo našu ambasadu i izvukli diplomate. U narednim danima ćemo izvući hiljade američkih državljana iz Avganistana. Već smo uspeli da spasimo 2000 Avganistanaca sa njihovim porodicama i smestimo ih u SAD. U narednim danima izvući ćemo još Avganistanaca koji su radili za našu ambasadu i agencije. Pitaju me zašto ih nismo ranije izvukli - zato što sami nisu hteli da odu i nadali su se da se ovo neće dogoditi tako brzo. Naša vojska obavlja sve zadatke profesionalno i odgovorno. Poručili smo talibanima da će naš odgovor biti silovit ako nas napadnu. Obranićemo naše vojnike razornom silom - istakao je predsednik SAD.

On ističe da će sa završetkom te misije biti gotov najduži rat u američkoj istoriji, i navodi da nema vojne sile koja može da uspostavi demokratiju u Avganistanu - zemlji koja je poznata kao "groblje imperija".

- Počinili smo mnoge greške u proteklim dekadama, ali ja neću preneti tu odgovornost na sledećeg predsednika. Ne želim da zavaravam američki narod i da govorim kako nam treba još samo malo vremena. Ja sam predsednik SAD i ta priča staje sada, sa mnom. Ne žalim zbog odluke da se povučemo iz Avganistana i želim da zadržim fokus na ostalim pretnjama širom sveta - kazao je Bajden.

Predsednik SAD je naveo da ne može i ne želi da traži od američkih vojnika da se beskonačno bore u tuđim ratovima.

- To nije američki nacionalni interes, to nije ono što naša vojska zaslužuje. Obećao sam američkom narodu kad sam se kandidovao da ću privesti taj rat kraju. Obećao sam to hrabrim vojnicima koji služe ovu naciju. Naši lideri uradili su to u Vijetnamu, ali ja ne želim to da uradim u Avganistanu - rekao je Biden, i zaključio sledećim rečima:

- To je ispravna odluka za Ameriku. Neka Bog zaštiti naše diplomate i našu vojsku.