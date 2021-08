SVET BRUJI O NOVINARKI KOJA SE PO DOLASKU TALIBANA POJAVILA S HIDŽABOM! Fotografisala se ispred opakih islamista i otkrila istinu o marami na glavi

Klarisa Vord je čuveni izveštač CNN sa istoka

Čuvena američka novinarka Klarisa Vord (41), koja za javni servis CNN izveštava iz najvećih svetskih žarišta, uključujući i Avganistan, izazvala je pravu buru u svetu nakon što se na video-snimku, objavljenom po saopštenju talibana da su zauzeli čitavu teritoriju Avganistana, ona na ulici Kabula pojavila s hidžabom na glavi.

Mnogi su njen slučaj u trenu iskoristili za komentare kako to pokazuje sav užas koji trenutno trpe žene u Avganistanu, nakon što su tu državu u Aziji opet zaposeli verski fanatici iz talibanskih redova, poznati po zavođenju najstrožeg šerijatskog zakona.

This meme is inaccurate. The top photo is inside a private compound. The bottom is on the streets of Taliban held Kabul. I always wore a head scarf on the street in Kabul previously, though not w/ hair fully covered and abbaya. So there is a difference but not quite this stark. pic.twitter.com/BmIRFFSdSE