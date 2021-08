SLIKE JEZE NA LETU IZ KABULA! Bekstvo ga odvelo u smrt - U stajnom trapu po sletanju transportnog aviona u Katar pronađen smrskan Avganistanac

Američko ratno vazduhoplovstvo potvrdilo je večeras da je pronađeno ljudsko telo prilikom sletanja vojnog transportnog aviona C-17.

Kako je saopštelo ljudsko telo pronađeno je u stajnom trapu aviona C-17 pošto je avion koji je prevozio Avganistance sleteo u bazu Al Udeid u Kataru, objavio je portal Politiko

BREAKING: @usairforce confirms @Oriana0214 and my reporting that human remains were discovered in the landing gear of the C-17 that left Kabul airport aug 15 after it landed at Al Udeid Air Base, Qatar. https://t.co/Ey5cRS4ug2 — Lara Seligman (@laraseligman) 17. август 2021.

Yup. This pic was taken in flight. Video is truly sad. pic.twitter.com/bnwZ8rXLsR — Kingmaker (@KingmakerGod) 17. август 2021.

Avion je poleteo sa 15. avgusta sa aerodroma u Kabulu, a otrkiveno je tokom leta narednog dana 16. avgusta.

inače na društvenim mrežama pojavio se bio snimak nogu muškarca koji izviruju iz stajnog trapa aviona. Mnogi su mislili da je u pitanju lažni snimak, međutim ispostavilo se da nije, pto je potvrdila i američka avijacija.

Naime kroz prozor bočnih vrata na transportnom avionu C-17 snimljeno je kako izviruku noge i deo ruke iz stajnog trapa. Ko je napravio snimak nije utvrđeno. Radi se o Avganistancu koji nije bio na spisku za trnsport, ali je pokušao da uđe ilegalno u avion i pobegne iz Kabula. Na žalost u tome nije uspeo jer ga je hidraulika prilikom uvlačenja točkova zgnječila.

Inače ponedeljak 16. avgust 2021. ostaće zabeležen crnim slovima u istoriji kada su očajni avganistanci počeli da se vešaju na trasportne avione koji su prevozili one sa dozvolom za evakuaciju iz Kabula. Oni su trčeći uz pistu pokušali da se uhvate za letelicu, ali su svi popadali kada je avion poleteo

