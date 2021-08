Svetom se deli HOROR SNIMAK IZ KABULA: 'Neću iz svoje zemlje sve dok to apsolutno ne moram, čekaću POSLEDNJI MINUT. Nemojte da ćutite, POBIĆE NAS'

Talibani su 20 godina nakon što su zbačeni sa vlasti ponovo preuzeli Avganistan. Stravične slike i snimci ljudi koji u panici pokušavaju da napuste zemlju obilaze svet, a jedan od snimaka koji se izdvaja je onaj koji je napravila Sahra Karimi.

Snimak koji je podelila na Instagramu pokazuje Sahru koja trči usred haosa Kabula.

- Ne, ovo nije isečak iz horor filma, ovo je realnost Kabula. Prošle nedelje smo pravili filmski festival, ove nedelje borimo se za svoje živote. Srce mi se cepa jer niko u celom svetu ništa ne preduzima - kaže novinar iz Irana koji je video podelio na Tviteru.

Sahra Karimi inače je bila prva žena u ovoj zemlji koja je postala direktorka organizacije koja se bavi filmskim festivalima. Sahra kaže da ne namerava da ide iz Avganistana.

- Neću napustiti svoju zemlju sve dok to apsolutno ne moram - kaže ona u snimku dok briše suze.

Situacija je, svedoči, potresna.

- I dalje ne mogu da verujem da je ovo naša nova realnost. Molite se za nas. Molim vas, nemojte da ćutite, oni dolaze da nas pobiju! - piše ona na Tviteru.

Taliban surrounded Kabul, I were to bank to get some money, they closed and evacuated;



I still cannot believe this happened, who did happen.



Please pray for us, I am calling again:



Hey ppl of the this big world, please do not be silent , they are coming to kill us. pic.twitter.com/wIytLL3ZNu