RAT KROFNA BANDI NA PLAŽAMA HALKIDIKIJA: Za 500 evra spremni da biju, a i da ZAPUCAJU! Žrtva napada opisala šta je preživela

Na Halkidikiju u Grčkoj je primećen fenomen ekstremne konkurencije u borbi za profit u prodaji krofnica na plaži, što je u poslednje vreme dovelo do žestokih sukoba.

Kako piše protothema.gr, bande funkcionišu tako što unajmljuju uglavnom strane državljane, koji tokom dana uglavnom prodaju po 500-600 krofni po ceni od dva evra. Bande tu krofnu kupe za 50 centi, prodavac dobija od svake prodate 50 centi, a evro od svake prodate krofne stavljaju sebi u džep. To znači da bande zarade od 500 do 600 evra dnevno.

Međutim, u poslednje vreme su teritorijalni sukobi ovih bandi u Grčkoj poprimili neverovatne razmere. Poslednji slučaj odigrao se pre tri dana na putu od Neos Marmarisa do Nikitija, a žrtva napada za protothema.gr otkriva kako je to izgledalo.

Žrtva napada, koji se odigrao nedaleko od plaže u Neos Marmarisu je izvesni Georgijadis, strani državljanin koji već 25 godina živi na Halkidikiju i prodaje krofnice na plaži.

Η μαφία του... λουκουμά: «Έτσι με έδειραν και με πυροβόλησαν» - Στο φως η δικογραφία https://t.co/KcE0to0PKV — protothema.gr (@protothema) 02. август 2021.

Četvorica napadača preprečila su put Georgijadisu i udarila njegov automobil crnim VW Tuaregom sa pokrivenim tablicama.

Izvukli su ga iz kola, da bi im se pridružila još dva napadača koja su počeli da tuku nesrećnog čoveka. Istovremeno, neki od njih su bacali kamenje na žrtvu, ali i njegov automobil.

U međuvremenu dok je nesrećni čovek primao udarce, video je kako jedan od napadača upire pištolj u njega i puca. Metak ga nije pogodio, a onda je jedan od njih rekao da brzo pokupe čauru i odu, piše protothema.gr.

Kako nisu mogli da pronađu čauru, odustali su i pobegli jer je narod već izašao na okolne terase.

"Jedan me je udarao šakama po licu, drugi počeo da me gađa velikim kamenjem, a treći me je udarao u rebra. Odjednom sam čuo pucanj i ljudi koji su me tukli govorili su nekome da pronađe čauru. Srećom mnogo ljudi je izašlo na terase, pa su pobegli", ispričao je čovek policiji i dodao da veruje kako su neki od napadača albanskog porekla.

U okviru potrage za vozilom i počiniocima, identifikovan je optuženi K, za kog se navodi da je organizator bande.

Tuareg kojim je upravljao ima je tragove udara na prednjem desnom krilu, što potvrđuje opise žrtve. Unutar automobila pronađen je nož sa oštricom dugom 6,5 cm.

Osumnjičeni je priznao svoje učešće u napadu na 44-godišnjaka. Priznao je da ga je udario u lice dva puta, ali je negirao pucnjavu i umešanost drugih ljudi. Kao uzrok incidenta naveo je prethodni sudar između njegovog i žrtvinog vozila. Kako je tvrdio da ne poznaje žrtvu od ranije, policija ga je pustila pod restriktivnim merama do suđenja.

Optuženi je već od ranije poznat policiji zbog teških krivičnih dela kao što su pljačke, iznuda, otmice, krađa, prekršaja, pretnji i nanošenja telesnih povreda.