ŽENE PRVE NA UDARU DŽIHADISTA! Otimaju, tuku, kreče fotografije i izloge! (VIDEO)

Talibani su od kada su ušli u Kabul, kad bi im se pružila prilika da govore pred kamerama tvrdili da će sve ostati kako je bilo, ali u skadu sa šerijatskim zakonima i da ono što je bilo od 1996. neće biti.

Jedno je priča u kamere, portparola talibana Zabihullah Mudžahid, koji je rekao da će ovaj pokret poštovati prava žena, a drugo ono što se dešava kad nema kamera. Zapravo krenulo je dosta skriveno uklanjanje žena iz javnog života.

Odmah po ulasku u Kabul, Talibani su najpre pozatvarali male radnje koje su držale udovice, kojima je bilo omogućeno tokom ovih 20 godina od kad talibani nisu bili na vlasti da rade. Na meti osim pekara, bakalnica, našli su se i firzerski i kozmetički saloni, a posbeno radnje sa ženskom odećom, što borci Islamskog Emirata Avganistan smatraju bogohulnim.

More and more gunshots rang out at #Kabul’s airport as massive crowds are desperate to get out of Afghanistan. @ClarissaWard has the latest pic.twitter.com/8Va20U3aX1 — Morning Express with Robin Meade (@MorningExp) 19. август 2021.

Neki borci nisu mogli da sakriju bes kada su videli izloge sa ženskim slikama. Zo je kod njih stvorilo poseban revolt jer po njihovom tumačenju nije dozvoljeno javno prikazivanje ženskih obraza. To je moralo biti uklonjeno.

Dok se verska policija uz pomoć pušaka i lanaca bavila prevaspitavanjem nevaljalih, druga ekipa odlučila je da se sve reklame na kojima se vide žene moraju biti uništene i eliminisane.

Na drupštvenim mrežama pojavio se snimak delovanja godine nulte. Dok su talibani pre par dana krečili bilborde i natpise koji nisu bili verski i u skladu sa šerijatom, na udaru su došle radnje.

I kabulske ulice su videti puste. žena skoro i da nema. Odnosno mogu se videti u okolini aerodroma Kabul, gde pokušavaju nekako da se dočepaju aviona i pobegnu iz zemlje.

Talibani su inače javno pozvali i žene koje su radile na avganistanskoj televiziji kao spikerke i voditeljke da se vrate na posao i da niko neće izgubiti radno mesto jer je žena. Mnogi su se ponadali da je tako. Međutim, slike koje dolaze iz Herata govore drugačije.

TB has held similar meetings with journalists in other provinces . For instance, a similar meeting led by Ahmadullah Wasiq was held in Herat.



Also, I really don't know what's the deal with Mr Wasiq. Maybe has a teleportation device because he's EVERYWHERE at the same time. https://t.co/Eew7frwe86 pic.twitter.com/zqcGq8Wwf8 — FJ (@Natsecjeff) 19. август 2021.

