KRAJ CELODNEVNE DRAME! UHAPŠEN muškarac koji je ispred Kongresa tvrdio da ima BOMBU - OVO SU DETALJI!

Policija je uhapsila muškarca koji je danas tvrdio da ima bombu u vozilu blizu američkog Kapitola, nakon petosatne akcije u kojoj su evakuisane obližnje zgrade i paralisan deo Vašingtona tokom većeg dela dana.

- Izašao je i nakon toga smo ga uhapsili - saopštio je jedan od policajaca za Rojters.

Policiji još nisu poznati motivi potencijalnog bombaša ispred Kongresne biblioteke, preko puta zgrade Kongresa.

Breaking: Police confirm an ‘active bomb threat’ investigation near the Library of Congress in Washington, DC. Both the Library of Congress and Cannon House Office Building have been evacuated. pic.twitter.com/IeVDZbGFPL