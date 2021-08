"IMAMO DOGOVOR SA TALIBANIMA" Bajden se obratio naciji, a onda dobio pitanje zbog kog je PREKINUO KONFERENCIJU (VIDEO)

- Do sada smo evakuisali preko 18 hiljada ljudi. Naš komandant u Kabulu naredio je da letovi ponovno krenu. Danas smo evakuisali sedam hiljada ljudi. Svaki Amerikanac koji želi da ide kući, može ići kući. Ali svi moraju da budu svesni da to može biti opasno. I da ne možemo da obećamo da će uspeti - rekao je Bajden.

On je rekao da je prošla nedelja bila srceparajuća.

“Why do you continue to trust the Taliban, Mr. President?", a reporter shouted when #Biden ended his #Afghanistan presser. This question was not answered. What struck me was how many times he had to refer to U.S. talks with the #Taliban to end this chaos. pic.twitter.com/Fs7kRggHpr