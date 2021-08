ONA JE JEDNA OD SEDAM ŽENA NEVEROVATNE HRABROSTI! Protestvovala protiv TALIBANA, a sada je poručila: BORIĆU SE ZA SVOJE CILJEVE! (VIDEO)

Kristal Bajat je pomogla da se organizuje protest na Dan nezavisnosti Avganistana. Sada kada talibani kontrolišu Avganistan, koršćenje zastave Avganistana je postao pokret otpora, rekla je ona za Njujork tajms.

-Mnoge žene su htele da podignu svoj glas, ali još uvek se plaše i nisu smele da izađu iz svojih kuća. Ja dižem glas u ime miliona žena, rekla je Kristal koja je spisateljica i aktivistkinja.

-Naša zastava je naš identitet. Žene mogu biti hrabre kao i muškarci, naglasila je.

Bajat je otvoreno kritikovala talibane i uprkos pretnjama ona nije sakrila svoj identitet.

-Za 20 godina imali smo mnogo promena u našem društvu i oni su nam to oduzeli, rekla je Bajat.

"Every Talib was saying, 'for only twenty days, you guys [Afghans] are free.'" https://t.co/jpAOs69IO7