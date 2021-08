AVGANISTANKA SE PORODILA U AVIONU ZA EVAKUACIJU: Tokom leta iz Kabula joj je pozlilo, a čim su sleteli u Nemačku stigla je beba!

Američka vojska je na Tviteru objavila kako se trudna Avanistanka koja je bila u transportnom avionu porodila odmah nakon sletanja u bazu Ramštajn. Objavljene su i fotografije izlaska iz aviona.

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and her family off a @usairforce C-17 Globemaster III moments after she delivered a baby aboard the aircraft at @RamsteinAirBase in Germany. pic.twitter.com/339bMiVDVO