UZNEMIRUJUĆI SNIMAK SEKSUALNOG ZLOSTAVLJANJA: Više stotina muškaraca nasrnulo na ženu, pocepali joj odeću...

Pakistanska policija pokrenula je istragu protiv nekoliko stotina nepoznatih muškaraca nakon što je mladu ženu seksualno zlostavljala gomila od više od 400 muškaraca u parku u Lahoreu, a dok je snimala video-snimak za TikTok, objavio je Gardian.

Šokantan napad zabeležen je na nekoliko video-zapisa koji su postali viralni, a prikazuju kako je rulja navalila na ženu dok je bila u parku Greater Ikbal u Lahoreu i snimala TikTok video-snimak. Usred bela dana muškarci su podigli ženu i bacili je u masu, kidajući joj odeću, napadajući je i pipajući.

Žena je prijavila slučaj protiv 300 do 400 neidentifikovanih osoba policiji u Lahoreu.

- Gomila me povukla sa svih strana do te mere da mi je odeća bila pocepana. Bacili su me u zrak. Brutalno su me napali - rekla je žena u izjavi policiji. Dodala je da joj je gomila ukrala i nakit, naušnice i mobilni.

Snimak je izazvao talas gađenja i besa u Pakistanu. Državni ministar informacija rekao je da već ima hapšenja. Neki su počinoci identifikovani.

Pakistan je šesta najopasnija zemlja na svetu za žene, prema istraživanju Tomson Rojtersa.