DA LI TREBA DA STRAHUJEMO? TIKTOKOM SE ŠIRI NOVI OPASNI IZAZOV SA GAJBAMA: To je gore nego da padnete sa merdevina! (VIDEO)

U izazovu 'kutija za mleko', koji je nedavno pokrenut na TikToku, učesnici uzimaju nekoliko velikih, plastičnih kutija za mleko, slažu ih jednu na drugu u oblik piramide i pokušavaju da se popnu na vrh i onda siđu, a da se pritom čitava konstrukcija ne prevrne, piše Gardijan.

Video snimke vrlo bolnih padova jako su popularne na internetu, a neke od njih pogledane su već više miliona puta. Lekari upozoravaju da u ovom izazovu mogu nastati jako teške povrede.

"To je možda i gore nego da padnete sa merdevina", kazao je Šon Entoni, ortoped i hirurg u bolnici Maunt Sinai u Njujorku. "Veoma je teško pripremiti se za ovakve padove kakve sam video u tim videima. Rizikuju jako ozbiljne povrede zglobova", rekao je.

Neki doktori su i u ovu priču uspeli da uključe koronu pa aktere novog izazova upozoravaju da možda neće dobiti adekvatnu medicinsku negu ako se povrede jer će bolnice možda biti preopterećene kovid pacijentima, što je trenutno, primera radi, slučaj u nekim američkim saveznim državama.

Džordž Gantsuds, ortoped i hirurg iz Virdžinije, napisao je na Tviteru: "Ortopedske operacije potrebne da se saniraju povrede zadobijene prilikom ovakvih padova spadaju pod tzv. 'elektivne operacije', odnosno one koje nisu hitne".

U ponedeljak je zdravstvena kancelarija Baltimora na Tviteru objavila:

"S obzirom na to da se broj hospitalizacija povećava širom zemlje, informišite se u svojoj lokalnoj bolnici imaju li mesta za vas pre nego što se prihvatite ovog izazova".

Uprava za hranu i lekove (FDA) takođe se oglasila o ovoj stvari nakon što se komičar Konan O’Brajen našalio da mu je potrebno njihovo odobrenje pre nego što se prihvati izazova, povezujući to sa izdavanjem odobrenja za Fajzerovu vakcinu ranije ove nedelje.

"Čekam odobrenje FDA pre nego što se prihvatim izazova sa kutijama od mleka", napisao je O'Brajen na Tviteru u ponedeljak. Nedugo zatim, stigao je i odgovor FDA:

"Iako mi regulišemo mleko, ne preporučujemo da ovo probate. Možda da sebi sipate čašu mleka, a kutije posle složite i vratite u prodavnicu?"

Waiting for FDA approval before I take the Milk Crate Challenge.