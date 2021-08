'ON JE SAMO BEBA' Napadač pre ubistva UPERIO PIŠTOLJ u jednogodišnjeg sina žrtve - nakon ubistva PLESAO i ludački se SMEJAO (VIDEO)

Dastin Vejkfild, otac jedne osobe koja je sa porodicom iz Kolorada posetila Floridu, upucan je više puta oko 18.30 sati. u utorak u ribljem restoranu La Čerčevija, koji se nalazi u Majami Biču.

Prema policijskom izveštaju o incidentu u koji je uvid imala agencija AP, Vejkfild je pogođen više puta, uključujući i hitac u glavu. Svedok je rekao za medije da je pucnjava bila ničim izazvana i da je napadač u početku uperio pištolj u jednogodišnjeg sina žrtve, pre nego što je 21-godišnji otac rekao: "On je samo beba."

Čini se da je snimak sa mobilnog telefona koji je stanica dobila prikazao strelca kako pleše na terasi restorana nedugo nakon incidenta, jer je jedan svedok rekao: "Počeo je da pleše nad momkom. Ne znam zašto."

- Ono što je bilo toliko čudno je tip koji je pucao, rekli su da se smejao i smejao sve vreme dok je pucao na tog čoveka - rekao je drugi svedok.

Chilling: This shows an armed man dancing just after the murder victim was shot at La Ceveceria restaurant on Ocean Dr. @wsvn pic.twitter.com/w4fuEMr46F