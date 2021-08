SNAŽAN URAGAN STIŽE NA ISTI DAN KADA JE KATRINA ZAVILA AMERIKU U CRNO: Ida već udarila na Kubu, u Nju Orleansu počela evakuacija!

Uragan Ida, koji je pogodio Kubu, izazvao je paniku, upozorenja i naredbu za evakuaciju u Nju Orleansu, u SAD kao i širem području duž obale.

Praćena veoma jakim verovima brzine i 128 kilometara na sat, Ida je iz tropske oluje ojačala i postala uragan, a prognoze Američkog nacionalnog centra za uragane najavljuju njeno dalje jačanje.

RT @Quicktake After making landfall in Cuba, #HurricaneIda could explode in size and intensity on its way to Louisiana https://t.co/LPT9CpsUF5 pic.twitter.com/VsSQrwrLfN — Keynode's TechTalk (@_techtalkng) 28. август 2021.

Prema njihovim prognozama, posledice Ide bi mogle da budu devastirajuće, jer bi ukoliko preraste u uragan 4. kategorijevetrovi mogli da dostignu brzinu i preko 225 kilometara na sat.

Hurricane Ida is in the Gulf of Mexico and will quickly intensify over the next 24 hours.



Track the radar and the storm's latest path here: https://t.co/25TDnlEth8 pic.twitter.com/1Gh7f7RpcM — WFAA (@wfaa) 28. август 2021.

Gradonačelnica Nju Orleansa Latoja Kantrel izdala je naredbu da se da se evakuišu svi koji žive van sistema protivpoplavnih nasipa. Naredba se naročito odnosi na stanovnike sa zdravstvenim problemima i posebnim potrebama.

Takođe, ističe se da naređenje za evakuaciju nije moguće izdati za ceo grad zbog rtatkog vre,mena jer je oluja Ida naglo ojačala. Gradski zvaničnici su upozorili da su mogući duži prekidi u snabdevanju strujom.

Prema snimcima sa društvenih mreža, bežanje iz južnih delova Luizijane je već u toku, tako da su na putevima i benzijskim pumpama već gužve.

⚠️🇺🇸#URGENT: New Orleans residents urged to evacuate immediately#NewOrleans l #LA

Mayor Cantrell is urging residents to evacuate as a major hurricane is expected to make landfall near the city. City officials warn of faulty drainage pumps.

This is a very dangerous situation! pic.twitter.com/plag9eBstI — Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) 28. август 2021.

Udar uragana Ida na Luizijanu se očekuje na isti dan na koji je razorni uragan Katrina pre 16 godila usmrtio više od 1.800 ljudi i naneo nesagledivu štetu.