POSLE KOMIČARA, LIKVIDIRALI MUZIČARA: Talibani presudili i avganistanskom pevaču tradicionalne muzike, njegov greh - PESMA! (VIDEO)

Strava i užas!

Bilal Sarvari, avganistanski novinar u egzilu, koji je nedavno pobegao iz kandži talibana objavio je na društvenoj mreži Tviter informaciju da je Favad Andarabij poznati pevač tradicionalnih avganistanskih pesama odveden iz svoje kuće od strane talibana i likvidiran.

#AFG “Fawad Andarabi a local singer was shot dead by Taliban in Kishaan village in Andarab district in Baghlan province.” Multiple residents from Anadarab tells me. pic.twitter.com/6UWKrRWanw — BILAL SARWARY (@bsarwary) 28. август 2021.

Iako svetski mediji to ne spominu, talibani od 12. avgusta nastavljaju doduše, ne otvoreno da likvidiraju sve protivnike. Šok među avganistanskom emigracijom bila je vest, koja je i potvrđena da je pevač Favad Andarabij ubijen u svom selu Kišnabad u okrugu Andarab u provinciji Baghlan.

Since 12 August, #Taliban has started executing #Afghanistan's artists those are left in their country. Fawad Andarabi, a traditional singer from Kishnabad village of Andarab was executed by Taliban yesterday. His crime was singing which from their point of view is sin in Islam. pic.twitter.com/oZxCSiAdmZ — Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) 28. август 2021.

Kako je napisao Babak Taghvae inače veliki protivnik džihadista da je Favadov jedini zločin bilo pevanje, koje je sa gledišta talibana greh.

Taliban’s brutality continues in Andarab. Today they brutally killed folkloric singer, Fawad Andarabi who simply was brining joy to this valley and its people. As he sang here “our beautiful valley….land of our forefathers…” will not submit to Taliban’s brutality. pic.twitter.com/3Jc1DnpqDH — Masoud Andarabi (@andarabi) 28. август 2021.

Stanovnici seča Kinšabad koji su u kontaktu sa svojim rođacima po svetu ispričali su da su talibani u petak došli do Favadove kuće, izvukli ga i ubili ga. Likivdaciju pevača potvrdio je i njegov sin.

Avganistanci u egzilu koji su poznavali ovog pevača kažu da je on donosio radost narodu i da je pevao o zemlji predaka i njenoj lepoti i da se ona neće podčiniti talibanskoj brutalnosti.

Za razliku od prvog puta kad su došli na vlast i momentalno krenuli u brutalnu primenu šerijatskog prava, talibani su krenuli u tiho sklanjanja svega onoga što predstavlja problem rigidnom obliku islama.

Na društvenim mrežama pojavila se tako vest "Kandaharskog odeljenja za informacije i medije kulture" da svi lokalni mediji u ovom gradu radio i televizija da muzika i programi koji uključuju glas žena ili žene na neki način više neće biti dozvoljeni.