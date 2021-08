BAJDEN ZASPAO TOKOM RAZGOVORA SA IZRAELSKIM PREMIJEROM: Predsednik Amerike drema dok mu Benet priča (VIDEO)

Tokom razgovora sa premijerom Izraela, od kojih se očekivalo da smanji tenzije između dve države nastale tokom mandata bivšeg predsednika Trampa i bivšeg premijera Netanijahua predsednik Sjedinjenih Američkih Država je zadremao.

Na snimku se vidi da dok Benet govori o budućnosti odnosa dve države Bajden uveliko spava na stolici.

Joe Biden appears to have fallen asleep during a meeting with the Prime Minister of Israel. pic.twitter.com/wdqHRmKC3G