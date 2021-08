OTIŠAO U KABUL PO PORODICU PA POGINUO U BOMBAŠKOM NAPADU: Taksista OČAJNIČKI želeo da spasi ženu i dve ćerke! Zajedno su otišli u smrt (VIDEO)

Reč je o 29-godišnjem taksisti i ocu četvoro dece koji je u utorak otputovao u Kabul kako bi porodicu doveo na bezbedno - u Veliku Britaniju. Tada su njegova žena i dve ćerke, obe mlađe od deset godina, poginule u napadu bombaša samoubice. Još dvoje njihove dece, dvogodišnji sin i treća ćerka, poslati su u bolnicu sa povredama.

British taxi driver Mohammad Niazi, his wife, and two children killed in Kabul attack https://t.co/qkA512ue5P